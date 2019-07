Calciomercato, le notizie di oggi – La lista di tutti gli svincolati, telenovela Barella, Lazzari alla Lazio

LA LISTA DI TUTTI GLI SVINCOLATI – Si apre ufficialmente il calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante, dalla giornata di oggi si sono liberati diversi calciatori a scadenza di contratto che si aggiungono quindi alla lista svincolati. Il prossimo campionato di Serie A sarà sicuramente più equilibrato con squadre più attrezzate rispetto alla scorsa stagione sia per quanto riguarda la zona alta che quella bassa della classifica. Si preannuncia un campionato dal grande tasso tecnico, le prime della classe si sono rinforzate massicciamente mentre adesso anche le medio e piccole potranno operare sul mercato grazie a diverse occasioni.

TELENOVELA BARELLA – Una telenovela. Questo sembra essere diventato il futuro di Barella. Inter, poi Roma, e poi ancora Inter. Incertezza sulla prossima squadra del giovane centrocampista. Come affermato dal noto giornalista Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale‘ su Sky Sport, infatti, pare che il calciatore del Cagliari abbia manifestato già da tempo la sua intenzione di andare all’Inter, nonostante le parole del presidente rossoblu Giulini facessero intendere il contrario. Il patron dei sardi ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con i capitolini e che i nerazzurri non si fanno sentire da 20 giorni. La scelta spetta al calciatore, che però sembra non avere dubbi. Roma, quindi, pronta all’eventuale piano B, in attesa di buone nuove sulla vicenda. Si potrebbe tornare su Veretout. Nel frattempo, per la difesa, dopo la cessione di Manolas torna di moda il nome di Mancini.

LAZZARI ALLA LAZIO – Lazio e Spal hanno raggiunto l’accordo per Manuel Lazzari. Come riporta Sky Sport, l’esterno ferrarese passerà ai biancocelesti per 10 milioni e il cartellino di Murgia per il quale manca ancora qualche dettaglio da sistemare per quanto riguarda il contratto. L’accordo sarà formalizzato nelle prossime ore.