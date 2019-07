Calciomercato, le notizie di oggi – Nuovo 11 Fiorentina, parla l’agente di James, Kean e Cutrone via

IL NUOVO 11 DELLA FIORENTINA – Dopo una prima parte sottotono anche e soprattutto dovute alle novità societarie il calciomercato della Fiorentina decolla con importanti novità nelle ultime ore. La nuova dirigenza guidata da Rocco Commisso ha obiettivi veramente importanti, è tornato l’entusiasmo dopo una stagione veramente deludente e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata di campionato, l’intenzione sarà quella di poter lottare per la zona Europa. Per questo motivo la decisione è stata quella di togliere dal mercato l’attaccante Chiesa, vero talento ed in grado di fare la differenza, cessione ufficiale invece per il difensore Vitor Hugo. E nella ultime ore sono stati messi a segno colpi veramente importanti, sfoglia la fotogallery in alto per scoprire i nomi ed il nuovo 11.

PARLA L’AGENTE DI JAMES RODRIGUEZ – In attesa sulla questione James Rodriguez, conteso da Napoli e Atletico Madrid ma forse blindato dal Real, ha parlato l’agente del calciatore, il noto procuratore Jorge Mendes: “James Rodriguez? Non sono io a decidere queste cose – le sue parole in occasione del ‘Marca Leyenda’ consegnato a Cristiano Ronaldo, altro suo assistito – Chiedetelo a Florentino Perez. Lui è un professionista, vedremo cosa accadrà, non lo so. Spero nella soluzione migliore per il club e per il calciatore”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

KEAN E CUTRONE VIA – Il calciomercato è entrato ormai nella fase decisiva, continuano a muoversi le big del campionato italiano, in entrata e (purtroppo) anche in uscita, purtroppo perchè le ultime scelte di Juventus e Milan sono incomprensibili. Le due squadre italiane che per storia, tradizione e trofei possono considerarsi come big a livello mondiale hanno deciso di ‘liberarsi’ di due talenti, sono andati via due calciatori che sicuramente hanno tutte le carte in regola per rappresentare il futuro del calcio italiano, si tratta degli attaccanti Cutrone e Kean, a beneficiarne sono stati due club inglesi, il Wolves e l’Everton che hanno acquistato i calciatori a prezzo di saldo. (L’ARTICOLO COMPLETO)