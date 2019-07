Calciomercato, le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Parma con Inglese, De Ligt domani a Torino

IL NUOVO 11 DEL PARMA – Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la difesa, Hernani per il centrocampo e Karamoh per l’attacco. Ma il vero colpaccio è in realtà un ritorno, quello di Roberto Inglese. Raggiunto infatti l’accordo con l’attaccante del Napoli sulla base di 2 milioni (prestito oneroso) e obbligo di riscatto fissato a 18. Karamoh e Inglese, dunque, i nuovi arrivi, che vanno ad affiancare Gervinho. L’attacco è niente male. In attesa di capire se il Parma interverrà ancora per difesa e centrocampo, l’undici che si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato può recitare sicuramente un ruolo importante.

Non c'erano ormai più dubbi sull'arrivo di De Ligt alla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose 'garanzie bancarie' di cui parlava Overmars) per formalizzare l'accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della Juventus. Come anticipato da Sky Sport, domani in tarda serata il calciatore sarà a Torino e mercoledì svolgerà le visite mediche, rimandate così di qualche giorno. Confermate formula, prezzo e clausola rescissoria. La difesa dei bianconeri si rinforza in maniera importante, rispondendo a Inter e Napoli e ai rispettivi colpi Godin e Manolas.