Calciomercato, le notizie di oggi – Il punto sul Milan, nuovo obiettivo dell’Inter, per Perin è un ‘ni’

IL PUNTO SUL MILAN – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire un’altra mezzala in organico. Il nome nuovo (o meglio quello vecchio) è quello di Dennis Praet. Il belga della Sampdoria è una creatura di Giampaolo, che lo riabbraccerebbe volentieri. (L’ARTICOLO COMPLETO)

NOME NUOVO PER L’ATTACCO DELL’INTER – L’Inter continua la ricerca ad un attaccante di primo livello da consegnare ad Antonio Conte ma la trattativa con Lukaku è ancora in una fase di stallo. Per questo motivo nelle ultime ore è tornato a scaldarsi il nome di Ante Rebic, calciatore dell’Eintracht Francoforte, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con l’agente del calciatore, le parti di aggiorneranno nei prossimi giorni in caso di mancata fumata bianca con Lukaku, quella che porta a Rebic è sicuramente una soluzione da non sottovalutare per l’Inter. (L’ARTICOLO COMPLETO)

PERIN, COL BENFICA E’ UN ‘NI’ – E’ arrivata anche la nota del Benfica: recupero di Perin più lungo del previsto, proseguirà a Torino. Attraverso un comunicato ufficiale, la società portoghese informa che “in seguito agli esami medici effettuati oggi, si è arrivato alla conclusione che il portiere Mattia Perin avrà un processo di recupero più alto di quanto inizialmente previsto, di circa 4 mesi” per questo motivo “c’è un accordo tra i club e i rappresentanti dei giocatori, in modo tale che il recupero di Perin sia fatto alla Juventus e, dopo quella fase, il trasferimento del giocatore si concretizzerà come concordato fra le parti“. (L’ARTICOLO COMPLETO)