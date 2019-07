Calciomercato, notizie di oggi – Richiesta Di Francesco, l’annuncio di Sticchi Damiani e il punto di Pradé

LA RICHIESTA DI DI FRANCESCO – La Sampdoria fa sul serio in vista della prossima stagione, già l’arrivo di Di Francesco come allenatore rappresenta un ottimo biglietto da visita. La dirigenza inoltre si sta muovendo molto bene sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva per tentare l’assalto all’Europa League. Il tecnico ex Roma ha le idee chiare e secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio avrebbe chiesto l’arrivo del centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan. Al momento la trattativa risulta molto difficile per via dell’ingaggio del calciatore belga, fondamentale un sacrificio da parte di entrambi ma anche dell’Inter che dovrebbe partecipare al pagamento dell’ingaggio. (L’ARTICOLO COMPLETO)

L’ANNUNCIO DI STICCHI DAMIANI – “Sono arrivato ieri sera nel ritiro di Santa Cristina ed ho trovato un bel clima, sereno e tranquillo. Possiamo usufruire di ottime strutture, ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro”. Sono le dichiarazioni del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che ha deciso di seguire la squadra nel ritiro precampionato. “Certamente il lavoro per la costruzione dell’organico non è terminato – ha sottolineato Sticchi Damiani -, il nostro direttore sportivo sta facendo un ottimo lavoro. Al di là dei nomi arriveranno giocatori funzionali al progetto. In questa nuova avventura nel massimo campionato cercheremo di proporre gioco, com’è nella filosofia del nostro allenatore, con tutte le difficoltà che la serie A propone”. Infine una battuta sull’andamento da record registrato dagli abbonamenti sottoscritti, al momento oltre 14 mila: “E’ un dato incredibile, una risposta importante che il territorio ha dato. L’entusiasmo dei nostri tifosi è quello di cui abbiamo bisogno per affrontare questa avventura che ci attende, che sappiamo essere molto complicata, ma che vogliamo vivere appieno”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL PUNTO SUL MERCATO DI PRADE’ – Calciomercato Fiorentina, il direttore sportivo viola Daniele Pradé fa il punto generale tra entrate e uscite della squadra: parla di Balotelli, Lirola, della situazione Chiesa e anche di Rafinha. Ecco le sue parole. “Sappiamo quello che vogliamo fare, abbiamo le idee molto chiare. In questi giorni di ritiro dovevamo capire e valutare tante cose. Io sono sereno e spero lo sia anche il presidente. Con il mister parliamo tutti i giorni. Lirola? E’ uno dei giocatori che ci piace, ne stiamo seguendo tanti. Balotelli? E’ un giocatore fortissimo, è un bravissimo ragazzo ma non rientra in quello che vogliamo noi. Stesso discorso per Rafinha, nella testa con il mister pensiamo ad altro. Chiesa? La situazione è chiusa, c’è stata chiarezza da parte del presidente e di Barone, è un giocatore che la società vuole tenere. Federico è un ragazzo perbene e serio, capisco quello che passa nella sua testa ma deve anche capire quali sono le esigenze di una proprietà appena arrivata, che vuole fare bene e che deve partire da situazioni certe. Noi vogliamo costruire una squadra che abbia una forte d’identità, formata da giovani ma anche da uomini. Borja Valero? E’ il profilo ideale ma non significa che siamo su di lui“. (L’ARTICOLO COMPLETO)