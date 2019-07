Calciomercato, le notizie di oggi – Tris di colpi Udinese, nome nuovo per il Bologna, le altre trattative

TRIS DI COLPI UDINESE, NOMI GENOA E SAMP – E’ iniziato il weekend ed il calciomercato è sempre più nel vivo con importanti trattative nelle ultime ore. Finalmente entra nel vivo anche l’Udinese che si prepara a chiudere tre operazioni importanti, la prima riguarda l’arrivo dell’attaccante ex Palermo e svincolato Nestorovski, ai dettagli anche la trattativa per il centrocampista Tokoz del Besiktas, manca solo l’annuncio per l’arrivo (NOMI PER GENOA, SAMP, SPAL E ROMA)

IL MERCATO DI SERIE B E SERIE C – Non solo in Serie A, il calciomercato è sempre più nel vivo anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de 'La Gazzetta dello Sport'. Molto attivo il Pescara che ha chiuso con l'Atalanta il ritorno di Melegoni, fatta anche per Ta Bi, continua il pressing al Napoli per Tutino e Palmiero, per l'attacco piace sempre Scamacca. Continua il pressing del Perugia per Iemmello, si muove la Salernitana di Ventura che spinge per Dall'Oglio del Brescia

I NOMI PER LECCE, BOLOGNA E LE ALTRE TRATTATIVE – Il calciomercato non si ferma nemmeno nel weekend. Sky rivela un curioso retroscena nell'affare de Ligt-Juventus. Il difensore olandese avrebbe chiamato Sarri per sapere in che modo vuole giocare e capire le idee del tecnico toscano. Nella telefonata non si è fatto riferimento alla titolarità, cosa che sembra sia stata molto gradita dai bianconeri. Il Lecce lavora per la difesa. Tre i nomi al vaglio del ds Meluso: Rossettini, Magnani e Silvestre. In particolare sembra essere l'argentino il nome più concreto per la retroguardia dei salentini. Il Parma mette a segno un colpo a centrocampo. Tesserato lo svincolato algerino Mehdi Abeid, ultima stagione 15 presenze e due gol al Digione, in Francia. Abeid ha vestito anche le maglie di Panathinaikos e Newcastle. La Roma è pronta