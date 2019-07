Calciomercato Parma, è fatta per il ritorno di Inglese [CIFRE e DETTAGLI]

Il Parma è letteralmente scatenato, il club ha intenzione di confermarsi dopo l’ultima stagione, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Nelle ultime ore importante movimento di calciomercato, è stato raggiunto l’accordo con il Napoli per il ritorno dell’attaccante Roberto Inglese. Il calciatore si è confermato come uno dei migliori della scorsa stagione ma è stato condizionato da qualche problema fisico di troppo. Il Parma adesso ha raggiunto l’accordo totale con il Napoli per il ritorno, prestito oneroso con obbligo di riscatto, un’operazione in totale da 20 milioni di euro, si tratta di un importante investimento ma giustificato per un grande goleador.