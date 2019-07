Calciomercato, dalla Spagna: il Psg offre Neymar al Real Madrid

I tifosi del Barcellona sono in attesa di conoscere il colpo di mercato in attacco per la prossima stagione, il nome è quello di Griezmann ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, nel frattempo dalla Spagna arriva un retroscena ed a svelarlo è stato ‘Marca’ e riguarda proprio il brasiliano. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe offerto in due occasioni il brasiliano al Real Madrid, la risposta dei Blancos è stata però fredda. Il club parigino non è convinto di chiudere la trattativa per il ritorno al Barcellona a causa di vecchie ruggini e per questo motivo starebbero spingendo per un trasferimento di Neymar al Real Madrid. Importante sarà anche la volontà del calciatore che probabilmente preferisce il ritorno al Barcellona.