Calciomercato, il punto sull’estero: Ander Herrera al Psg, curiosa presentazione di Che Adams al Southampton

Il calciomercato non dorme mai. Arrivano colpi dall’estero. Il Psg ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Ander Herrera dal Manchester United. Il 29enne giocatore spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni fino al 2024. I parigini sono attivi anche in uscita: ceduto Krychowiak alla Lokomotiv Mosca per 12,5 milioni di euro.

Il Siviglia mette a segno un altro colpo: arriva Lucas Ocampos dal Marsiglia. L’ex Genoa e Milan è costato 15 milioni e ha firmato un quinquennale.

Il Leicester ha ufficializzato l’arrivo di Ayoze Pérez. Il calciatore spagnolo arriva dal Newcastle e ha firmato un contratto quadriennale con le Foxes.

Il Southampton ha invece scelto un modo originale per presentare il nuovo attaccante, Che Adams, che arriva dal Birmingham. Dopo i vari passaggi di Mané, Van Dijk, Lallana, Ings dal Southampton al Liverpool, Jurgen Klopp è protagonista del video dei Saints e osserva con un binocolo l’ultimo gioiello di casa Southampton che arriva su un treno.

In una giornata di tante ufficialità arriva anche una smentita. E’ Kia Joorabchian, l’agente di Coutinho a parlare a RadioMonteCarlo Sport: “Ho parlato nei giorni scorsi con i dirigenti del Barcellona, mi hanno detto che il club non ha nessuna intenzione di vendere Coutinho in estate. Non importa la cifra. E poi, noi non abbiamo avuto alcun contatto con il Psg“.