Calciomercato, il punto sull’estero: Kjaer saluta Siviglia, il destino di Karius, novità Denis Suarez

Il calciomercato si muove anche all’estero. Tante le squadre attive. Simon Kjaer lascerà Siviglia. L’ex difensore di Palermo e Roma è in procinto di trasferirsi al Fenerbache per 7 milioni. Il Barcellona e il Celta Vigo hanno appena raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrocampista Denis Suarez dalla Catalogna alla Galizia. Al club blaugrana, come rivela il Mundo Deportivo, vanno 12,9 milioni, più bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale.

Stefan Simic lascia il Milan. Il difensore è stato ceduto “a titolo definitivo” all’Hajduk Spalato. Il portiere tedesco Loris Karius continuerà a giocare nella prossima stagione in prestito al Besiktas di Istanbul, come annunciato dal Liverpool. Karius ha firmato un contratto fino al giugno del 2021 con il Liverpool, che lo ha prestato al Besiktas.