Calciomercato, il punto sull’estero: il Manchester City prende Rodri, idea Atletico per il dopo Griezmann

Altra intensa giornata di calciomercato. Tanti i colpi messi a segno nelle ultime ore anche all’estero. Il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria di 70 milioni di euro all’Atletico Madrid per Rodrigo Hernandez, meglio noto come Rodri.

La settimana prossima sarà decisiva per il passaggio di Griezmann al Barcellona. L’Atletico Madrid pensa già al sostituto. Il nome giusto sembra essere quello di Alexandre Lazazette, attaccante dell’Arsenal.

Colpo del Siviglia che annuncia il difensore del Bordeaux Jules Koundé per 25 milioni di euro, cifra record per gli andalusi che batte quella di 21 milioni spesi per Muriel.

Dalla Spagna, intanto, rimbalza la voce di un accordo raggiunto tra Coutinho e il Psg. Il brasiliano potrebbe rientrare nell’operazione Neymar, anche se i parigini e il Barcellona sono ancora lontani dal trovare l’intesa.