Calciomercato, il punto – Higuain-Roma, il West Ham fa paura. Il PSG insiste per Tonali

Nel giorno della definizione dell’affare Juve-De Ligt e del possibile allontanamento di James Rodriguez dal Napoli, il mercato tiene comunque banco.

Cominciamo dalla Fiorentina, che deve risolvere la questione Chiesa, smentisce l’interessamento per Balotelli e monitora la situazione relativa a Veretout, conteso da Milan e Roma. Questi ultimi sempre sulle tracce di Higuain, la cui corte del West Ham fa però paura. Gli inglesi sono infatti disposti a versare i 40 milioni di euro richiesti dai bianconeri per la cessione.

In Brasile Everton Cebolinha ha fatto sapere ai dirigenti del Gremio di avere un’offerta irrinunciabile dall’Europa, e a Porto Alegre circolano i nomi di Bayern e Napoli. Il Paris Saint Germain insiste con il Brescia per avere Sandro Tonali, ma finora il ds parigino Leonardo rimane fermo sull’offerta di 25 milioni, che per Cellino non è abbastanza. L’ucraino Ruslan Malinovskiy è arrivato a Milano e sta per diventare un giocatore dell’Atalanta, che pagherà 13 milioni al Genk. In uscita da Bergamo c’è il grande talento della Primavera Dejan Kulusevski, ma è sorto un problema perché la Dea l’ha ceduto in prestito al Parma, assieme ad Andres Cornelius, ma lui vuole andare al Cagliari.