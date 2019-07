Continua a muoversi il calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso discorso per il club azzurro. Il Gremio non vorrebbe privarsi del suo talento ma il calciatore spinge per una soluzione in Europa.

Arrivano alcune ufficialità. L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazione sportive del calciatore Luca Rossettini, dalla società Genoa CFC. Il difensore classe ‘85 si è già sottoposto alle visite mediche ed è a disposizione di mister Liverani. La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. le prestazioni sportive del calciatore Manuel Lazzari.

Il Real Madrid continua il pressing per Paul Pogba. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As’, la strategia è quella di aspettare gli ultimi giorni per sferrare l’attacco decisivo al calciatore del Manchester United.

Il club giapponese Kashima Antlers ha confermato oggi il trasferimento del 20enne attaccante Hiroki Abe al Barcellona.

Il Flamengo ha smentito che sia stata già conclusa la trattativa con la Roma per Gerson, c’è però ottimismo per concludere l’affare: finora il ‘Mengao’ ha offerto 8 milioni di euro mentre la Roma continua a chiederne 10. “Quindi ci sono dei dettagli da mettere a punto”, fanno sapere dal Flamengo, il ragazzo aveva rifiutato il trasferimento alla Dinamo Mosca.