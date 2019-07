Calciomercato Reggina, pronte 5 ufficialità: i nomi per l’attacco

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina si prepara ad una stagione da protagonista, la scelta di affidare la panchina a Mimmo Toscano rappresenta un ottimo biglietto da visita. La dirigenza amaranto ha ufficializzato i primi due innesti sul mercato, si tratta del portiere Guarna e del centrocampista Sounas, due calciatori sicuramente in grado di fare la differenza in categoria. Il club amaranto è pronto ad annunciare altre 5 operazioni in entrata, si tratta di tre difensori (Bertolo, Cristini e Bertoncini) e due centrocampisti (l’esterno sinistro Bresciani e il centrale Bianchi). Considerando la conferma di Gasparetto arriverà sicuramente un altro difensore e altri due centrocampisti (un esterno sinistro in grado di giocarsi il posto con Bresciani ed un esterno destro da alternare a Kirwan). Poi tutto sull’attacco, il calciatore più vicino a vestire l’amaranto è Felice Evacuo, poi l’assalto ad una seconda punta ed in casa di cessione di Baclet il sostituto potrebbe essere Gianluca Litteri.