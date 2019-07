Calciomercato Roma, Alderweireld si sbilancia sul futuro

“Credo che rimarro’ al Tottenham, io qui sono felice”. Sono le dichiarazioni di Toby Alderweireld, il difensore negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al club giallorosso, la trattativa è risultata sempre in salita, adesso le dichiarazioni del calciatore sembrano allontanarlo ulteriormente dall’Italia. “Mi aspetto di restare ancora agli Spurs in questa stagione. Questo e’ il mio obiettivo: nel calcio tutto puo’ cambiare velocemente ma tutto quello intendo fare, al momento, e’ concentrarmi sul Tottenham e farmi trovare pronto per l’inizio della stagione”, ha affermato Alderweireld.