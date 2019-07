Calciomercato Roma, da Alderweireld a Higuain: tutti i nomi caldi per i giallorossi

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma si attiva sul mercato per regalare a Fonseca i giusti rinforzi. Il primo tassello da inserire è il difensore centrale da affiancare a Fazio. Perso Manolas, i nomi sono quelli di Toby Alderweireld del Tottenham e Gianluca Mancini dell’Atalanta. Il centrale belga ha una clausola da 30 milioni che, però, scadrà il 25 luglio. A quel punto la Roma proverà a prenderlo alla metà, visto il contratto in scadenza nel 2020. Per Mancini, l’Atalanta continua a chiedere 25 milioni, cifra al momento ritenuta troppo alta dai giallorossi che, però, stanno cercando una soluzione: il dilazionare il pagamento potrebbe essere quella giusta. Più defilato il nome di N’Koulou per il quale il Torino fa muro.

Qualche uscita ci sarà anche a centrocampo. Su tutte quella di Nzonzi. Il francese continua a rifiutare le destinazioni finora presentategli, in attesa della chiamata giusta. La Roma ha già individuato due profili che potrebbero fare al caso suo: Almendra del Boca Juniors e Soumaré del Lilla. Occhio, poi, alla questione Zaniolo. Il centrocampista non è più così certo di rimanere in giallorosso e il pressing di Tottenham e Juventus continua.

Con la Juventus si potrebbe eventualmente parlare di un inserimento di Zaniolo per sbloccare l’affare Higuain. Dopo la cessione di El Shaarawy allo Shangai Shenhua si cerca anche un attaccante esterno: Mariano Diaz resta il primo nome sulla lista di Petrachi. Si seguono le piste Taison, Verdi, Brahimi, Borini e Bailey.