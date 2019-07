Calciomercato Roma, arriva il nuovo portiere: è fatta per Pau Lopez

CALCIOMERCATO ROMA – Non solo movimenti in uscita, la Roma piazza un colpo importante anche in entrata. L’addio di Manolas che è passato al Napoli ha accentuato i malumori tra i tifosi giallorossi che adesso però possono sorridere per l’arrivo di un innesto di sicuro spessore. E’ stata conclusa negli ultimi minuti la trattativa per l’arrivo Pau Lopez, accordo raggiunto con il Betis Siviglia, operazione da 20 milioni di euro più determinati bonus, decisiva per la fumata bianca la volontà del calciatore e la decisione di rinunciare ad una piccola percentuale dello stipendio. Il portiere firmerà un contratto per le prossime 5 stagioni, segno che la Roma crede tantissimo nelle qualità di Pau Lopez, l’arrivo in Italia è previsto per la prossima settimana, poi le visite mediche e la firma del contratto.