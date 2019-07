Calciomercato Roma, Bartra si fa: spunta il nome di Alderweireld

La Roma ha ceduto Manolas al Napoli, mentre Diawara ha fatto il percorso inverso. Resta da colmare il buco in difesa: Bartra e Alderweireld i candidati. Il neo direttore sportivo Gianluca Petrachi è già al lavoro con i dirigenti del Betis Siviglia per portare a Roma il difensore di scuola Barcellona. La richiesta degli spagnoli è di 20 milioni, i giallorossi vogliono il prestito con obbligo di riscatto e un pagamento dilazionato in più anni. Come riporta l’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, con il calciatore c’è già l’accordo per 4 anni di contratto a 2,5 milioni a stagione.

La Roma, però, cerca anche un altro centrale. Ivan Marcano non ha convinto e sta trattando con il Porto un suo possibile ritorno. Nei giorni scorsi è stato offerto il nazionale belga Toby Alderweireld, in scadenza nel 2020. I giallorossi ci pensano, ma non mollano le piste alternative: Andersen della Sampdoria, Mancini dell’Atalanta e Verissimo del Santos.

Infine, una novità sul fronte societario: Mauro Baldissoni è pronto a rinnovare. Resterà con la carica di vicepresidente con incarichi istituzionali e non sportivi.

