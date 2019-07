Calciomercato Roma – Beffa Barella? Il calciatore ha scelto l’Inter. E per il dopo Manolas c’è Mancini

Una telenovela. Questo sembra essere diventato il futuro di Barella. Inter, poi Roma, e poi ancora Inter. Incertezza sulla prossima squadra del giovane centrocampista. Come affermato dal noto giornalista Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale‘ su Sky Sport, infatti, pare che il calciatore del Cagliari abbia manifestato già da tempo la sua intenzione di andare all’Inter, nonostante le parole del presidente rossoblu Giulini facessero intendere il contrario. Il patron dei sardi ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con i capitolini e che i nerazzurri non si fanno sentire da 20 giorni. La scelta spetta al calciatore, che però sembra non avere dubbi.

Roma, quindi, pronta all’eventuale piano B, in attesa di buone nuove sulla vicenda. Si potrebbe tornare su Veretout. Nel frattempo, per la difesa, dopo la cessione di Manolas torna di moda il nome di Mancini.