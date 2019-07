CALCIOMERCATO ROMA – Ore decisive in casa Roma per l’arrivo del difensore dell’Atalanta Gianluca Mancini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale della Dea è ad un passo dai giallorossi, si starebbero limando gli ultimi dettagli. Mancini è, nei piani della Roma, il sostituto di Kostas Manolas passato al Napoli. Sky svela anche i dettagli dell’accordo: prestito oneroso a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più ulteriori 5 milioni di bonus. Mancini dovrebbe arrivare a breve a Roma insieme al suo agente Giuseppe Riso per la firma del contratto che lo legherà ai giallorossi. Il difensore effettuerà domani, 17 luglio, le visite mediche.