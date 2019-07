CALCIOMERCATO ROMA – Dopo l’operazione El Shaarawy con lo Shangai Shenhua, la Roma sta per piazzare un altro colpo in uscita. E’ infatti vicino al ritorno in Portogallo Ivan Marcano. Il centrale difensivo è ad un passo dal Porto, club da cui i giallorossi lo prelevarono. Marcano non ha mai convinto la dirigenza della Roma e tornerà al Porto a titolo definitivo.

