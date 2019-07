Calciomercato Roma, ok della Juventus per Higuain: adesso è tutto nelle mani del Pipita

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo le cessioni si pensa agli acquisti. Nelle ultime ore la Roma ha definito la cessione del difensore Manolas, una perdita importante che però dovrebbe essere subito rimpiazzata, vicino infatti l’arrivo di Mancini dall’Atalanta, per il centrocampo è arrivato Diawara tramite lo scambio proprio con il greco ed adesso tutte le attenzioni sono rivolta ormai all’attacco. Considerando la cessione di Edin Dzeko l’obiettivo è regalare a Fonseca un calciatore in grado di fare la differenza ed il profilo è stato individuato: Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi incontri tra i due club, c’è l’ok della Juventus al trasferimento, adesso manca solo un aspetto che però è quello più importante: la volontà di Higuain. Il Pipita spera ancora di convincere i bianconeri a concedergli un’altra chance anche grazie alla presenza di Maurizio Sarri ma l’ingaggio è pesante per quello che dovrebbe essere solo un’alternativa nell’11 titolare. Higuain dal canto suo spinge per rimanere alla Juventus o al massimo andare all’estero ma alla fine la soluzione giallorossa potrebbe stuzzicarlo per provare a rilanciarsi definitivamente.