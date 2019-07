CALCIOMERCATO ROMA – La Roma è al lavoro sul mercato per regalare a Fonseca altri rinforzi. La partenza di Manolas è una grossa lacuna da colmare. L’arrivo di Gianluca Mancini copre in parte il problema, ma per numero e per le difficoltà che sta incontrando Fazio, la società cerca un altro profilo in quel ruolo. Resta forte l’interesse per Alderweireld del Tottenham, ma gli inglesi continuano a sparare alto per il difensore belga. Ecco spuntare allora un nome nuovo: Daniele Rugani. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore della Juventus è un profilo che piace a Trigoria. Anche il centrale della Nazionale ha un costo elevato (almeno 30 milioni) e un ingaggio non sottovalutabile.

Gianluca Petrachi tiene in caldo anche la pista che porta a Lucas Verissimo, centrale brasiliano seguito in passato anche dal Torino. Il difensore ha un prezzo più accessibile (10 milioni) e aspetta la grande occasione in Europa. Fermo restando che Alderweireld e Rugani sono le prime scelte, il ds giallorosso si tiene buone tutte le soluzioni. In caso andassero male le trattative per i primi due, Verissimo potrebbe essere il nuovo difensore della Roma.