Ora è anche ufficiale: la Roma ha ceduto Gerson al Flamengo. Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della società giallorossa.

“AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Clube de Regatas do Flamengo l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Gerson Santos da Silva.

Il calciatore brasiliano si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 11,8 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto.

Il centrocampista ha giocato due stagioni alla Roma, collezionando 42 presenze e siglando due gol. Nel 2018-19 è passato in prestito alla Fiorentina.

Il Club augura a Gerson le migliori fortune per il futuro“.