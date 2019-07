Calciomercato Sampdoria, Di Francesco vuole Verdi: pronto l’assalto al calciatore del Napoli

La Sampdoria lancia l’offensiva per l’attaccante del Napoli Simone Verdi. E’ lui il primo obiettivo per l’attacco di Eusebio Di Francesco. Il club blucerchiato avrebbe preparato 20 milioni, una cifra importante per il 27enne che è in cima alla lista dei dirigenti doriani per rinforzare la linea offensiva. Si continua a monitorare anche l’argentino Emiliano Rigoni: la Sampdoria attende la risposta dello Zenit San Pietroburgo per il 26enne esterno offensivo dopo la proposta di 1 milioni per il prestito oneroso più il diritto di riscatto per 11 milioni. C’è fiducia sulla buona riuscita dell’operazione. Intanto in uscita c’è sempre il centrocampista belga Dennis Praet che piace al Leicester, ma dalla Francia si parla di un sondaggio del Paris Saint Germain per il 25enne belga.

Sampdoria, presentata la nuova maglia: “la divisa più bella del mondo” [FOTO]