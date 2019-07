Calciomercato Sampdoria, tra le sirene per Praet e il nome nuovo per l’attacco: la situazione

Si muove sul mercato la Sampdoria, che tra un clima di polemica verso il presidente Ferrero, ha iniziato quest’oggi il ritiro.

Situazione ben delineata tra entra e uscite. Su Dennis Praet è piombato il Valencia, per il momento sarebbe stata formulata un’offerta di 16 milioni più bonus che non avrebbe convinto il club blucerchiato il quale valuta il centrocampista 24enne 25 milioni. La sensazione è che si possa trovare un’intesa a 20 milioni più bonus, ma ci sarebbe da superare il problema ingaggio. Intanto continua la caccia all’attaccante esterno per il tridente offensivo che vuole adottare il neo tecnico Eusebio Di Francesco. Il nome nuovo è quello dell’argentino dello Zenit San Pietroburgo Emiliano Rigoni che aveva militato nella prima parte della scorsa stagione nell’Atalanta dove aveva collezionato 12 presenze e tre gol. La Samp avrebbe offerto un milione per il prestito del 26enne con diritto di riscatto fissato a nove milioni al raggiungimento di precisi obiettivi.