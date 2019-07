Calciomercato Sassuolo, Carnevali a tutto campo: “Obiang, Boateng, Babacar e Lirola, vi dico tutto”

“Per Obiang è quasi fatta, se ci sono ancora opportunità per il difensore le valutiamo. Al 99% la squadra è fatta. Boateng? E’ un campione, oggi è del Sassuolo e faremo delle valutazioni. E’ appena arrivato, sicuramente può dare qualcosa e campioni come lui bisogna tenerseli stretti. Anche Caputo è un giocatore che può darci gol ed esperienza. Babacar è in uscita, ci sono tre trattative in corsa. Anche per Lirola stiamo valutando. Se non si troverà una soluzione resteranno con noi“. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha commentato il mercato in entrata e in uscita dei neroverdi.