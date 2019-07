Calciomercato Serie A, la carrellata odierna: Roma e Lazio attive, i nomi di Sassuolo, Spal e Bologna

Il calciomercato la fa sempre da padrone anche nel weekend. Come riporta la Gazzetta dello Sport, occhi puntati sempre verso la difesa per la Roma, con l’attesa per l’arrivo di Pau Lopez e le questioni Mancini e Bartra. Dalla Francia si parla dell’interesse sul giovane William Saliba, centrale 18enne, su cui c’è concorrenza. Non solo giovani ma anche esperti, sempre molto attenti i giallorossi ad Alderweireld. Per quanto concerne le uscite, si tenta di piazzare Nzonzi, Gerson e Olsen, ma la questione più importante riguarda Zaniolo. Al momento tutto fermo con la Juve, ma balla sempre la possibile idea Higuain.

Le altre trattative. Tare è a Londra, per diverse situazioni ma anche per monitorare la questione Milinkovic-Savic, individuato dal Manchester United come sostituto di Pogba. Red Devils pronti ad offrire 75 milioni. Dall’Inghilterra anche un’offerta per il portiere Strakosha: il Newcastle offre 40 milioni ma per la Lazio è incedibile. Il Sassuolo segue Obiang, ma c’è anche il Bologna, mentre per la fascia c’è l’idea Toljan del Borussia Dortmund. La Spal tratta D’Alessandro con l’Atalanta mentre al Bologna piace il centrocampista Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield.