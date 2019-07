Il calciomercato continua anche nel weekend, ecco tutte le trattative di giornata. Il calciatore della Juventus Khedira è vicino all’Arsenal mentre su Matuidi c’è l’interesse del Manchester United. Roma e Fiorentina preparano affari, in due possono cambiare maglia, si tratta del difensore Pezzella e dell’attaccante Schick, il centrocampista Nzonzi nel mirino del Monaco, sempre i viola hanno preso il giovane promettente Alessandro Lovisa, centrocampista del 2001 che ha firmato un triennale. Abel Hernandez giocherà in Qatar. L’attaccante uruguagio, classe 1990, infatti, ha firmato un contratto che lo legherà all’Al-Ahly. Il Milan sta per chiudere la trattativa per Rafael Leao, ufficialità prevista entro le prossime ore, si continua a lavorare anche per Angel Corra ma il Milan chiede lo sconto all’Atletico rispetto ai 50 milioni di euro.