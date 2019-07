Ultime trattative molto importanti sul fronte calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ottimo con la Juventus ed a questo punto sembra difficile una cessione dell’ex Sassuolo, per questo motivo i rossoneri hanno deciso di bussare alla porta della Juve per Daniele Rugani. Per l’attacco si limano gli ultimi dettagli per Correa mentre per Suso la Roma continua a proporre il difensore Fazio. Nainggolan è in uscita dall’Inter, si profila un testa a testa in Italia, la Sampdoria è la squadra che può accontentarlo di più dal punto di vista economico ma il belga spinge per il ritorno al Cagliari. In attesa di cedere Dzeko all’Inter la Roma ha individuato un possibile attaccante, si tratta di Junior Moraes dello Shakhtar, la valutazione è di 5 milioni di euro.

Il Brescia è alla ricerca di rinforzi per la difesa, secondo la rosea oltre Tonelli si stanno valutando altri tre profili per la difesa: Ceccherini, Rajkovic e Bogdan, per l’attacco duello con la Spal per Stepinski. L’Udinese ha presentato un’offerta all’Hannover per Walace Souza, offerta da tre milioni che non ha convinto l’Hannover. Come riporta Gianluca Di Marzio la Fiorentina è in corsa per il centrocampista Khedira, in uscita dalla Juventus, cessione in casa Fiorentina, Vitor Hugo al Palmeiras per 5,5 milioni di euro.

L’Aston Villa ha annunciato l’acquisto dal Manchester City di Douglas Luiz.