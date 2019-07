Calciomercato Serie A, le ultime: il Napoli pensa ancora a Lozano, Fiorentina e Genoa tentano il colpaccio

Sta per partire lo sprint per quanto riguarda il calciomercato, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi con tante squadre pronte a rinforzarsi. La Fiorentina è veramente scatenata e dopo gli arrivi di Boateng e Lirola è tornata alla carica con l’Inter per Radja Nainggolan, il belga preferirebbe un ritorno al Cagliari ma non ha assolutamente chiuso la porta, il progetto viola potrebbe stuzzicarlo. Il Verona ha raggiunto l’accordo definitivo per Verre, brutte notizie in casa Genoa, si è complicato infatti l’arrivo di Kamada, sempre i rossoblu preparano l’assalto a Biglia del Milan. Non solo una prima punta, il Napoli pensa anche all’arrivo di un esterno per l’attacco ed il nome è ancora quello di Lozano, nelle ultime ore nuovi contatti con l’agente Mino Raiola per provare a sbloccare la trattativa. La Roma ha chiesto Rugani alla Juve in prestito, no dei bianconeri, il nome in pole è dunque quello di Lovren.