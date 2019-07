Calciomercato Serie A, le ultime trattative: Fekir per il Napoli, Brescia e Bologna cercano rinforzi

CALCIOMERCATO – Il calciomercato non si ferma mai. Arrivano indiscrezioni importanti anche in questa domenica. In particolare sono le squadre di Serie A ad essere molto attive, come sottolineano “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport- Stadio”. Il Napoli sta trovando parecchie difficoltà per arrivare a James Rodriguez. Si è parlato dell’alternativa Pépé che costa tanto. Ecco spuntare un nome nuovo per l’attacco del Napoli. Secondo quanto riferisce l’emittente francese RMC Sport, il club di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Lione Nabil Fekir. Il talentuso giocatore francese è in scadenza nel 2020, cosa che potrebbe facilitare di molto l’operazione.

Il Brescia di Cellino continua ad inserire tasselli all’organico che ha ottenuto la promozione in Serie A. Si cerca un difensore. Il primo nome sulla lista è quello di Lorenzo Tonelli, centrale del Napoli. Da vincere c’è la forte concorrenza del Lecce. In caso di fumata nera l’alternativa scelta da Corini è il giovane Sebastiano Luperto, anch’egli al Napoli. Restano valide le alternative Ceccherini, Gabbia, Bogdan e Rajkovic. Le Rondinelle restano vigili anche su Giaccherini.

Il Lecce, oltre a Tonelli, pensa anche a Ciano. Da battere c’è la concorrenza del Verona, alla ricerca di un attaccante esterno. I salentini hanno rinnovato il contratto di Zan Majer fino al 2022.

Calciomercato Serie B e Serie C, Pescara made in Napoli: attive Perugia e Bari

Anche la Lazio cerca qualche rinforzo per puntellare la rosa. L’obiettivo di Tare è un centrocampista. Due i nomi: Yazici del Trabzonspor e Dominik Szoboszlai del Salisburgo. In particolare, quest’ultimo nome sembra aver stregato la dirigenza biancoceleste. Gli austriaci chiedono 20 milioni.

Altro duello di mercato è quello tra Parma e Verona per lo svincolato Simone Padoin, mentre il Sassuolo ha definito l’operazione Pedro Obiang con il West Ham. Il centrocampista arriverà per 8 milioni ed ha già abbandonato la tournée asiatica del club londinese.

Il Bologna non intende fermarsi. L’obiettivo di Sabatini e Bigon è un centrocampista. I nomi al vaglio sono tanti: Rosario, Dominguez, Duncan, Rode, Hendrix. Proprio quest’ultimo sembra il nome caldo. Centrocampista di buona tecnica, bravo a recuperare palloni, è in forza al Psv, che chiede 8 milioni per liberarlo.

La Spal insiste per Federico Di Francesco e pensa a Bertolacci per la mediana.