CALCIOMERCATO – Il calciomercato continua ad infiammare l’estate. Tante le trattative concluse e le indiscrezioni che si susseguono. A fare il punto sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. L’Udinese tenta il colpo “divino”. I friulani hanno acquistato Cristo dal Real Madrid. Il calciatore, che può agire da prima o da seconda punta, è arrivato alla corte dei Pozzo per 1,5 milioni e ha già svolto le visite mediche. Per Cristo 32 gol nelle ultime due stagioni col il Real Madrid B. Insomma, per raggiungere la salvezza l’Udinese si affida anche a Cristo.

Di Francesco cerca esterni per la sua Sampdoria. Il nome nuovo è quello di Trezeguet. L’egiziano ha disputato una buona Coppa d’Africa e un’ottima stagione con il Kasimpasa, in Turchia. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Colpaccio del Cagliari che la spunta su Genoa ed Eintracht Francoforte per Rog. Il centrocampista arriverà in Sardegna dal Napoli per una cifra complessiva di 18 milioni tra prestito oneroso e riscatto.

Terzo colpo per il Brescia di Cellino. Dopo Ayé e Joronen, arriva un difensore. Chiusa, infatti la trattativa per Jhon Carlos Chancellor Cedeño. Centrale venezuelano del ’92, arriva dall’Al Alhi in Qatar e ha nel curriculum un’esperienza nell’Anzhi in Russia. Difensore dal fisico imponente (1,97) firmerà in giornata. Brescia che segue anche Magnani del Sassuolo.

Su Magnani c’è anche il Lecce viste le difficoltà per arrivare a Rogel, difensore uruguaiano del Krylya Sovetov, che potrebbe finire al Tolosa. Lecce che intanto ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il ritorno di Venuti (già in prestito ai salentini la scorsa stagione): il club presieduto da Sticchi Damiani acquisterà a titolo definitivo il difensore, che firmerà un contratto fino al giugno 2022. In caso di futura rivendita alla viola andrà il 50%.

Il Parma non si ferma più. Tutto fatto anche per gli atalantini Kulusevski (in prestito secco) e Cornelius, che passa agli emiliani in prestito con obbligo di riscatto a 6,5 milioni.

Il Sassuolo continua il pressing per Obiang e tenta di convincere Omer Toprak, difensore del Borussia Dortmund.

Anche il Bologna è scatenato. Attesa per la prossima settimana la firma di Skov Olsen. Intanto si puntano due calciatori del Psv Eindhoven: Hendrix e Rosario. Il primo è valutato 8 milioni, il secondo 14.