Calciomercato Serie B e C, le ultime trattative il Benevento acquista Kragl, altra ufficialità per la Reggina

“Il Benevento ha perfezionato l’accordo con il calciatore Oliver Kragl. Il centrocampista tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel vivaio del Wolfsburg, Kragl approda alla corte di mister Inzaghi dopo aver indossato nelle ultime due stagioni la casacca dei satanelli. Classe 1990, 338 presenze in carriera e 54 goal, in Italia ha vestito, anche, le maglie di Frosinone e Crotone totalizzando tra Serie A e Serie B 101 presenze e 17 reti”. Questo il comunicato con cui il Benevento annuncia l’acquisto di Kragl.

La Reggina invece, dopo Bertoncini, acquista un altro difensore importante per la categoria, con esperienza anche in Serie A e B. Ufficializzato Marco Rossi, ecco il comunicato.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Marco Rossi. Il difensore centrale si trasferisce a Reggio Calabria sulla base di un contratto biennale.

Marco Rossi nasce a Parma il 30 settembre del 1987. Dopo aver fatto tutta la trafila giovanile nel club crociato, debutta in Serie A il 22 ottobre 2005 in occasione di Fiorentina-Parma. Confermato nella rosa gialloblù anche per l’anno successivo, fa il proprio esordio in Coppa Uefa nella vittoria dei ducali sul Rubin Kazan.

A gennaio del 2007 il suo cartellino viene ceduto a titolo temporaneo al Modena. In Emilia-Romagna Marco Rossi troverà costanza di rendimento, tanto da guadagnarsi la fiducia del Parma proprietario del suo cartellino, per le due stagioni successive. Consapevole delle importanti doti tecniche e fisiche, la società crociata, retrocessa in Serie B, non ha intenzione di privarsi definitivamente del suo difensore centrale. Sarà ceduto così in prestito alla Sampdoria prima e al Bari poi. Nel 2011 è il Cesena a scommettere su di lui rilevando il cartellino dal Parma.

Rossi è alla ricerca di nuovi stimoli ed un progetto ambizioso. Perugia è la piazza da cui riparte. Conquisterà così una promozione dalla C alla B e si confermerà in cadetteria per due anni (con la parentesi di sei mesi al Varese). Svincolato, nell’estate del 2016 decide di accettare la proposta del Wellington Phoenix (Serie A Australiana), misurandosi in un campionato decisamente diverso, in un continente lontano per tradizioni e cultura dall’Italia.

A distanza di due anni fa ritorno in Italia, firmando con la Robur Siena. Trenta presenze ed una rete nell’ultima stagione andata agli archivi. Da oggi, Marco Rossi è ufficialmente un nuovo calciatore amaranto”.

Da un nuovo difensore della Reggina ad un ex. Cesare Pogliano, nell’ultima stagione in riva allo Stretto, è tornato al Chievo Verona, proprietaria del cartellino, per fine prestito. Ma oggi la compagine veneta ha perfezionato la sua cessione a titolo definitivo al Novara.