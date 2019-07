Calciomercato Serie B e Serie C, giallo Ciofani per la Cremonese: mosse importanti di Empoli e Ascoli

Non solo il calciomercato in Serie A, importanti trattative anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Giallo Ciofani, l’attaccante ha raggiunto ormai da tempo un accordo con l’ambiziosa Cremonese ma il Frosinone fa muro e chiede un conguaglio economico importante per lasciare partire l’attaccante, difficile arrivare a Ceravolo. L’Empoli è alla ricerca di un centrocampista e ha chiesto all’Udinese Mamadou Coulibaly, il calciatore vorrebbe rimanere in bianconero per giocarsi le chance in Serie A. L’Ascoli sta per mettere a segno un buon colpo, si tratta di Da Cruz, la scorsa stagione allo Spezia. Attivo anche il Cosenza che sta per definire Pierini dal Sassuolo, vicino anche Kone dal Torino, attaccante della Primavera granata. Fumata nera tra il Chievo e lo svincolato Bianchetti, Perugia ed Ascoli lavorano ad uno scambio tra Fulignati e Leali, il Pordenone insiste per avere De Col. E’ il giorno di D’Ursi al Bari, la Reggiana ha preso Varone dal Cosenza. Adamonis va al Catanzaro, Ungaro e Mastrippolito al Bisceglie.