Non solo i club di Serie A, movimenti di calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Venezia ha messo le mani su Capello ex Inter e Bologna che era anche nel taccuino del Cittadella, il Benevento è a un passo dal portiere Vicario. Il talento Biancu ha la valigia verso Pisa, Daniel Ciofani è il nuovo obiettivo per l’attacco della Cremonese, il Pordenone è sempre più vicino a Chiaretti e studia Magnino del Feralpisalò, frenata per lo scambio De Col-Seculin tra Spezia e Chievo, la Salernitana si avvicina a Gerbo, l’Ascoli sta per chiudere lo svincolato Murawski. In Serie C il Monza acquista Anastasio, il Cesena chiude per l’attaccante Butic dal Torino, il Siena prende sempre dai granata Oulhadda.