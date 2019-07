Calciomercato Serie B e Serie C, la Cremonese sogna in grande: tris del Perugia, colpo dell’Imolese

CALCIOMERCATO – Continua imperterrito il mercato di Serie B e Serie C. Tra le società più attive in questi primi giorni di mercato ufficiale c’è la Cremonese del ds Nereo Bonato. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport“. Grandi nomi sull’agenda del direttore sportivo dei grigiorossi: Federico Bonazzoli, Luca Vido, Gaston Brugman. Poi ci sono i sogni che portano in Serie A: Leo Stulac del Parma è un’idea concreta per sostituire Gaetano Castrovilli, tornato alla Fiorentina. Sullo sloveno c’è la concorrenza del Parma. Ma non è finita qui. Il vero colpo che sta studiando Bonato è Riccardo Montolivo, svincolatosi dal Milan. Idea pazza, difficile da raggiungere, ma non impossibile. Anche per l’attacco si guarda in A: Alfredo Donnarumma, Fabio Ceravolo e Alberto Paloschi sono suggestioni che potrebbero presto concretizzarsi.

Tris di acquisti per il Perugia: Di Chiara e Iemmello hanno le valigie pronte da Benevento. Possibile arrivo anche dal Manchester City: Paolo Fernandes, ultima stagione in Olanda con il Nac Breda, può arrivare in Umbria.

Attaccante anche per l’Ascoli: oggi la firma di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Vicino anche Pucciarelli. Sau piace molto al Benevento. Tribuzzi, ex Avellino, ha firmato con il Frosinone fino al 2023. Il Venezia chiude Senesi dell’Olbia, al Livorno visite mediche per Morganella. Il Pordenone segue Strizzolo della Cremonese.

Alla Salernitana ritorna Casasola e arrivano i centrocampisti Firenze e Maistro. Ufficiale al Pescara Ta Bi dall’Atalanta. A Cosenza torna Trovato, mentre Mungo potrebbe andare alla Feralpisalò.

Non solo Serie B. Anche i club di C sono particolarmente attivi. Il Cesena vira su Bastrini, il Vicenza prende Padella. Il Siena valuta il profilo di Karkalis della Carrarese. Il Ravenna ha prelevato l’attaccante Fyda e l’esterno Nigretti. Colpi anche per il Sudtirol: Rover dall’Inter, in arrivo Cucchietti e Migliorelli.

Bel colpo dell’Imolese che ingaggia in prestito Latte Lath, promettente attaccante dell’Atalanta. Tre prestiti al Pontedera: Serena, Cicagna, Salvi. La Pro Patria riprende Boffelli e chiude Spizzichino. Il Gubbio ufficializza Cenciarelli (Viterbese) e Filippini. La Vis Pesaro è a un passo da Grandolfo. Il difensore Matino alla Cavese. Il Potenza ufficializza Viteritti, Iuliano, Arcidiacono e Jukic. La Reggina segue Tofanari del Gubbio.