Calciomercato Serie B e Serie C, doppia cessione per il Cittadella: colpo della Carrarese

Si lavora costantemente per il calciomercato. Non solo in Serie A ma anche le squadre di B e C si muovono in entrata e in uscita. Il Cittadella ufficializza due cessioni sul proprio sito.

“L’A.S. Cittadella comunica di aver ceduto le prestazioni sportive di Gabriele Dalla Bernardina all’ Olbia Calcio. Il difensore classe 1999 proseguirà dunque la sua avventura in Sardegna iniziata a gennaio. A Gabriele un ringraziamento per quanto fatto con la maglia del Cittadella e per la professionalità dimostrata. In bocca al lupo Dalla!”.

“L’A.S. Cittadella comunica di aver ceduto le prestazioni sportive di Luca Parodi alla Ternana Calcio. A Luca un ringraziamento per quanto fatto con la maglia del Cittadella e per la professionalità dimostrata. In bocca al lupo Luca!”.

Colpo anche per la Carrarese. “Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guido Pulidori, a titolo definitivo, alla società Carrarese Calcio 1908″.