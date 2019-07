Calciomercato Serie B e Serie C, Empoli e Benevento tentano il colpo: Reggina attivissima, si muove il Catania

Non solo il calciomercato in Serie A, importanti trattative anche per quanto riguardano i campionati di Serie B e Serie C. Ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Empoli ha messo nel mirino Coda per sostituire Caputo, il nome nuovo per la difesa dell’Empoli è quello di Hancko della Fiorentina. Il Benevento tenta il colpo Kragl dopo la mancata iscrizione del Foggia, il Cosenza per l’attacco ha chiuso per Moreo del Prato, doppia trattativa tra il Pescara ed il Napoli, Sebastiani vorrebbe Palmiero e Ciciretti. La Cremonese pensa a Dall’Oglio dal Brescia, la Salernitana prenota Embalo dal Palermo e si avvicina a Firenze del Crotone.

In Serie C attivissimo il Bari, per la difesa si entra nel vivo per il colpo Perrotta del Pescara, per l’attacco pronto il rilancio ad Antenucci. Il Monza corteggia Nicola Rigoni per la mediana, il Catanzaro preleva l’attaccante Magni dall’Atalanta, duello Catania-Ternana per Palumbo. Il Siena stringe per Gladestony della Pro Vercelli, Reggina scatenata: assalto a Bianchi, terzino in uscita dal Venezia, come centrali occhi su uno tra Bertoncini (Piacenza) e Bergamelli (Ternana).