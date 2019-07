Calciomercato Serie B e Serie C, Empoli e Salernitana sognano il colpo: Sambenedettese e Cesena scatenate

CALCIOMERCATO – Si preannuncia un mese e mezzo caldo in Serie B e Serie C. Alcune squadre si sono già mosse con anticipo e hanno messo a segno colpi importanti. L’Empoli ha preso Mancuso, il Benevento Sau, questi i due colpi più risonanti. Ma tanti affari sono in prossimità di chiusura. A fare il punto sono “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport”. Massimo Oddo, allenatore del Perugia, ha chiesto Benali, già avuto nelle sue esperienze a Pescara e Crotone. L’Ascoli punta un ritorno: Matteo Rubin.

Il Venezia, ottenuto il ripescaggio, si mobilita per regalare colpi importanti a Dionisi. Praticamente definito l’acquisto di Alessandro Capello, ex Padova. Interesse concreto per Ingelsson.

L’Empoli sogna il colpo internazionale. Trattativa ben avviata per Giulio Donati, terzino ex Bayer Leverkusen, attualmente svincolato. Anche la Salernitana sogna in grande. Gian Piero Ventura ha richiesto un suo pupillo: Alessio Cerci. Trattativa in salita, ma la volontà del calciatore potrebbe essere decisiva. Il Chievo sta per cedere il gioiellino Vignato al Bayern Monaco.

Si lavora senza sosta anche in Serie C. La Triestina ha messo gli occhi su Leonardo Gatto. Il Teramo punta Francesco Bombagi. La Sicula Leonzio punta l’attaccante Sinani. La Ternana cerca Maiorino. Il Monopoli ha chiesto Triarico. Scappini è conteso da Reggiana e Pontedera.

Scatenate Cesena e Sambenedettese. I romagnoli sono su Perticone, Sarao, Magrassi. Il Piacenza vuole Martignago (appetito da diversi club) e sta per chiudere per Nocciolini. La Samb è su Mirko Esposito, Andrea Mazzarani (sul quale c’è anche il Catania), Casarini, Frediani e Ferretti.