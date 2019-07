Calciomercato Serie B e Serie C, l’Entella fa sul serio, primo innesto per il Chievo

Si muove anche in Serie B e Serie C il calciomercato, ecco tutte le trattative riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Entella si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante ma anche di un centrocampista, l’obiettivo è Morosini del Brescia che rappresenta un vecchio pallino ma il calciatore che può considerarsi il più vicino è Cesar Falletti reduce dall’esperienza al Palermo. Si proverà a convincerlo, l’altro nome è quello Schenetti del Cittadella. Il Frosinone cerca una mezzala ma Rohden non ha accettato e si attende che si sblocchi la cessione di Chibsah in Turchia come non decolla quella di Ciofani alla Cremonese. Il Chievo ha preso lo svincolato Davide Brivio, l’Ascoli ha l’accordo con Gerbo. Il Cosenza bussa alla porta del Sassuolo per Pierini, la Salernitana spinge per Dell’Orco.

L’attaccante Ganz torna al Como, il Palermo accoglie Pelagatti dall’Arezzo, colpo in attacco del Catanzaro che ha preso Nicastro, la Pro Vercelli ha chiesto Petrovic all’Entella, Cazzola rinforza il Virtus Verona, il Bisceglie è vicino allo svincolato Bastrini.