Calciomercato Serie B e Serie C, le trattative: la Reggina pensa ad un grande ritorno, la squadra in pole per Padoin

Il calciomercato è nella fase decisiva anche per quanto riguarda Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. La Cremonese continua il pressing su Ciofani, l’attaccante è in uscita dal Frosinone, proprio il Frosinone tenta il colpo Padoin, svincolato. Il Livorno per la porta ha preso il portiere Plizzari, si tratta di un grande innesto per un estremo difensore di grande avvenire. Il Crotone piazza un doppio colpo, arriva l’attaccante dell’Atalanta Vido ed il difensore Gigliotti della Salernitana. Proprio la Salernitana continua il pressing per Alessio Cerci e per Bianchetti in difesa, il Cosenza sprinta per il centrocampista Schiavi. La Sambenedettese preleva il centrocampista Orlando, la Reggiana ingaggia Marchi, il Rende tessera Loviso. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Reggina sta lavorando al ritorno del terzino destro Lorenzo Laverone.