Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: Reggina e Salernitana show, colpo del Venezia

Non solo il calciomercato in Serie A, si muovo anche i club in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative nel punto dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ci siamo, Alessio Cerci è pronto a riabbracciare il tecnico Ventura, contatti positivi nelle ultime ore con la Salernitana e via Lazio può arrivare anche Kiyine. Si stringe per il difensore Bianchetti, vicino anche l’attaccante Giannetti. Per la porta del Frosinone il primo obiettivo è Provedel, l’Empoli pensa in grande e per la mediana tratta Viviani della Spal e Maiello del Frosinone. Colpo del Venezia, arriva Vacca e si può chiudere anche per Capello del Cagliari. In Serie C colpo del Vicenza che ha preso Marotta, scatenata la Reggina. Il club amaranto chiude per l’attaccante Reginaldo e secondo altre indiscrezioni per il difensore Marco Rossi, due colpi di grande esperienza, ai dettagli per il difensore Bertoncini e per i centrocampista Paolucci e De Rose mentre è sfumato il ritorno di Bergamelli, come attaccante di scorta dovrebbe arrivare Corazza dal Piacenza mentre per la fascia sinistra sprint per Gabriel Lunetta di proprietà dell’Atalanta.