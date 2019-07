Calciomercato Serie B e Serie C, rivoluzione del Venezia: colpi importanti per Benevento, Monza e Bari

CALCIOMERCATO – Non solo il calciomercato di Serie A. Anche in Serie B e Serie C le squadre si danno da fare. In particolare, il Venezia è scatenato. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, i lagunari hanno già chiuso 16 acquisti, necessari dopo il ripescaggio. Alla corte di Dionisi si aggiungono altri 3 innesti: Lakicevic dal Genoa, Fiordaliso dal Torino, Fiordilino svincolato dal Palermo. La squadra di Tacopina insiste anche per Rolando della Sampdoria e Ingelsson dell’Udinese.

Il Chievo, su Twitter, ha annunciato “di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Nicola Rigoni, nato a Schio il 12/11/1990, all’A.C. Monza“.

La Juve Stabia ha ingaggiato il portiere Russo svincolato dalla Casertana, oltre a Di Gennaro dalla Lazio. L‘Empoli attende Stulac e Dezi dal Parma. Il Cosenza ha chiesto Coulibaly all’Udinese e Da Cruz al Parma. Tra oggi e domani il Pisa chiuderà per Pinato del Sassuolo (lo scorso anno a Venezia) e insiste per riavere Marin. Schiattarella dovrebbe firmare in giornata con il Benevento.

Il Bari chiude un altro colpo: preso D’Ursi (via Napoli) dal Catanzaro. Il Catania ha chiuso per Dall’Oglio dal Brescia, mentre dalla Salernitana torna Mazzarani. Il Catanzaro prende il portiere Fulignati ed ha l’accordo con Nicastro (ex Foggia). Il Piacenza cerca un attaccante che faccia da spalla a Cacia: in ballo Vano (Carpi) e Biasci (Carrarese).

Cucchietti è il nuovo portiere del Sudtirol. Alla Triestina arriva Di Placido in prestito dall’Empoli. La Reggiana ha definito l’arrivo di Scappini dal Cittadella e attende l’ok di Mauri (ex Lucchese). Il Modena pensa a Karkalis (Carrarese). Marcucci ha firmato per l’Imolese. Due ritorni al Rieti: si tratta di Tirelli e Marcheggiani. La Virtus Francavilla prende l’esperto Bovo dal Vicenza. Hadziosmanovic va al Monopoli.