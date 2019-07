Calciomercato Serie B e Serie C, le trattative: assalto della Cremonese, ritorno in Italia per Donati?

Non solo in Serie A si muove il calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’ con le ultime trattative. Continua a muoversi il Perugia che ha definito l’arrivo del portiere Vicario del Venezia, per la difesa il nome caldo è quello di Capradossi, per il centrocampo si tenta il grande colpo Benali. L’Empoli lavora per sistemare gli esterni di difesa, per la fascia piace Giulio Donati, per la sinistra può tornare Dell’Orco. Attiva la Cremonese che sonda Ceravolo, il Cosenza per l’attacco pensa a Cisse, offerta della Salernitana per Gerbo. La Juve Stabia sta per piazzare il colpo Di Gennaro dalla Lazio, il Pordenone ha l’accordo con Chiaretti. Colpaccio del Monza che ha preso l’esperto centrocampista Rigoni dal Chievo, il Como è pronto a rilanciare l’ex Brescia H’Maidat. Per il Pontedera c’è Negro, Perez può andare al Francavilla.