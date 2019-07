Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime trattative: Pescara attivissimo, l’attaccante per la Reggina

Non solo il campionato di Serie A, si muovono sul calciomercato anche le squadre di Serie B e Serie C con l’intenzione di essere grandi protagoniste nella prossima stagione. Ecco il punto sulle trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Pescara ha raggiunto un accordo di massima con il centrocampista Busellato che si libererà dopo la mancata iscrizione del Foggia, per l’attacco contatti con Scamacca del Sassuolo, idea Melchiorri del Perugia sullo sfondo. Proprio gli umbri hanno chiesto alla Cremonese il centrocampista Cagnagnetti e l’attaccante Strizzolo, Oddo vorrebbe il pupillo Benali ma il Crotone fa muro, sondaggio con lo Spezia per De Col, l’Empoli per la porta si avvicina a Brignoli, l’Ascoli tratta Broh mentre il Crotone chiude per Mustacchio, il Cosenza sonda Ceter.

Il Monza sta per chiudere per il centrocampista Rigoni del Chievo ed aspetta la risposta di Del Grosso, il Teramo insiste per Cosenza del Lecce, la Fermana chiude per il portiere Palombo, la Reggina ha individuato l’attaccante, si tratta di Evacuo del Trapani, amaranto nettamente in vantaggio sull’Avellino che deve fare i conti con problemi fuori dal campo e non può concentrarsi sul mercato.