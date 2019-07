Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime trattative: tanti ritorni, doppio colpo Cosenza, Paganese attiva

CALCIOMERCATO – Molte trattative in Serie B e Serie C anche nel weekend. Chiusa una serie di ritorni importanti, altri potrebbero perfezionarsi nei prossimi giorni. Insomma, in cadetteria la seconda volta non si scorda mai.

Lo Spezia ha chiuso per il ritorno del difensore Capradossi a titolo definitivo dalla Roma. Il club ligure ha sorpassato il Crotone. Il Pescara sogna un Sottil bis, l’ala è stata chiesta di nuovo in prestito alla Fiorentina, anche se ha fatto molto bene nel pre-campionato e Montella potrebbe decidere di non privarsene. In uscita dagli abruzzesi c’è il difensore Tascone, diretto ad Avellino. Per l’attacco il grande obiettivo resta Melchiorri del Perugia. A Empoli ha convinto tutti Pajac, così i toscani provano a convincere il Cagliari per riaverlo.

Dopo l’arrivo di Monachello, il Pordenone insiste per Fornasier del Pescara, ma c’è la concorrenza del Trapani. I siciliani, nel frattempo, hanno chiuso un doppio colpo: Scognamillo, difensore classe ’94 del Parma che firma un biennale e Jakimovski, ex Bari.

Doppio arrivo dal Sassuolo per il Cosenza: Nicholas Pierini ala del ’98 e il centrocampista Broh. Sondato il terreno col Pescara per Kanouté e Marras, per l’attacco scatto per Carretta della Cremonese. L’Entella prosegue nel pressing per il trequartista del Bologna Falletti.

Tanti colpi anche in Serie C. Il Ravenna ha annunciato i prestiti di Mustacciolo e Nocciolini dal Parma. Bacio Terracino passa dal Potenza alla Fermana. La Paganese è molto attiva: ingaggiato il portiere Baiocco, si trattano l’attaccante Ayna (Savoia), Bramati del Gubbio, Campani, portiere del Sassuolo, e Dramé della Spal. Arriverà anche la punta Diop dalla Vis Pesaro. Il Rimini lascia andare D’Eramo che torna allo Spezia dal prestito. Fatta alla Sicula Leonzio per Sabatino dalla Triestina. Il Pontedera, vicinissimo a De Cenco dal Sudtirol.