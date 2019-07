Calciomercato Serie B e Serie C, l’Empoli fa sul serio per Stulac: doppia operazione del Livorno

Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il calciomercato in Serie A, importanti trattative anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Livorno attivissimo in queste ultime ore, chiuso l’attaccante Floro Flores, in difesa sempre più vicino lo svizzero Morganella. Lo Spezia ha perfezionato l’arrivo del difensore Ramos dal Parma, offerta importante dell’Empoli per Stulac. L’Entella ha ottenuto in prestito dal Torino la punta De Luca, la Cremonese su Dall’Orco del Sassuolo, il Frosinone ci prova per Rohden. Il Perugia insiste per Iemmello. In Serie C il Bari sta per chiudere per Folorunsho del Francavilla, il difensore Alari dell’Atalanta al Sudtirol. Rimini e Arezzo su Cigliano, il Gubbio ha preso Sbaffo, l’Alessandria ha chiuso il portiere Valentini.