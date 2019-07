Calciomercato Serie B, le trattative: il Pescara riabbraccia Stoian, attivissima la Salernitana

Attivissimo anche il calciomercato in Serie B, ecco il punto di ‘TuttoSport’ sulle ultime trattative. E’ arrivata la firma per Pietro Iemmello al Perugia, il Pescara potrebbe invece riabbracciare Stoian, adesso è svincolato. L’Empoli segue Dragomir, ex Arsenal, lo Spezia ha depositato i contratti di Erlic e Marchizza. Attivissima la Salernitana, non solo Kiyine, in arrivo anche Cristiano Lombardi, ex Venezia e c’è anche il sì dell’attaccante Giannetti, l’attaccante Cerci sta riflettendo sulla proposta. La Juve Stabia si fa sotto per Fischnaller, il Pordenone ha preso Pobega, scuola Milan. Il Venezia sta per chiudere con il Parma per Vacca e per il difensore Nicolò Casale, in prestito dal Verona. Al Livorno piace il portiere Perucchini, in uscita dall’Empoli.