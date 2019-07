Calciomercato Serie B, ultime trattative: colpaccio Schiattarella per il Benevento, il Trapani cala il poker

Calciomercato Serie B, diverse ufficialità per quanto riguarda alcune squadre della serie cadetta: colpaccio del Benevento, doppia cessione in casa Empoli mentre il Trapani cala il poker d’acquisti, ben quattro. Ecco i comunicati ufficiali.

“Il Benevento Calcio ha perfezionato l’accordo con il calciatore Pasquale Schiattarella. Il centrocampista napoletano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Pasquale Schiattarella, campano di Mugnano di Napoli, approda in giallorosso andando a rinforzare ulteriormente la linea mediana. Classe ’87, ha collezionato nella sua lunga carriera 374 presenze e 20 goal. Nelle ultime tre stagioni, con la maglia della Spal ha totalizzato 98 presenze, 4 goal e 15 assist. Tre le promozioni conquistate: la prima dalla Serie C alla B con l’Ancona (2007/08) e le restanti due dalla cadetteria alla massima serie con Livorno (2012/13) e Spal (2016/17)“.

“L’Empoli Fc comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Virtus Verona per la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Marco Curto (a titolo temporaneo) e di Alessandro Giacomel (a titolo definitivo)“.

“Sono già in ritiro con i compagni, a disposizione di mister Francesco Baldini e del suo staff, e oggi è stato perfezionato l’ingaggio del portiere Andrea Dini, dei difensori Stefano Scognamillo e Cristian Cauz e dell’attaccante Francesco Golfo, tutti provenienti dal Parma. Dini, Scognamillo e Golfo sono stati tra i protagonisti nella scorsa stagione della promozione del Trapani in Serie B, nuovo arrivato in maglia granata invece il terzino sinistro Cristian Cauz, 23 anni il prossimo 15 agosto, la scorsa stagione al Piacenza. Andrea Dini, Francesco Golfo e Cristian Cauz arrivano al Trapani in prestito, a titolo definitivo con contratto biennale invece Stefano Scognamillo“.